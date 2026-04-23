Investita da Laura Chiatti chiede 200 mila euro di risarcimento | il tribunale respinge tutto e la condanna alle spese

Nel 2018, a Perugia, si è verificato un incidente che ha coinvolto un'attrice nota, Laura Chiatti. Una persona coinvolta ha richiesto 200 mila euro di risarcimento, sostenendo di essere stata investita dall'attrice. Tuttavia, il tribunale ha respinto la richiesta, escludendo ogni responsabilità di Chiatti e condannando la parte lesa a pagare le spese legali. La causa si è così conclusa senza riconoscimenti di danni.

Nessun risarcimento e responsabilità esclusa per Laura Chiatti: si chiude così, come racconta Il Messaggero, la causa civile sull’incidente avvenuto a Perugia nel 2018. Il tribunale ha respinto la richiesta da 200mila euro avanzata dalla donna coinvolta nell’incidente, arrivando a escludere la colpa dell’attrice. Nel provvedimento firmato dal giudice Ilenia Miccichè si legge che “difetta l’elemento psicologico della colpa in capo alla conducente” e che “non ci sono elementi sufficienti” per configurare il reato di lesioni personali stradali. A incidere anche “l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno”. L’episodio risale al 17 maggio 2018, nei pressi dell’ospedale di Perugia.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Investita da Laura Chiatti, chiede 200 mila euro di risarcimento: il tribunale respinge tutto e la condanna alle spese Notizie correlate Chiede 200mila euro a Laura Chiatti per un incidente. Ma deve pagarne lei 18mila per le speseSi chiude con una vittoria netta per Laura Chiatti la lunga vicenda giudiziaria legata a un incidente avvenuto nel 2018 a Perugia. Leggi anche: Ance: "Tribunale condanna Asl Brindisi a oltre 600 mila euro di risarcimento a un’impresa" Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Madonna, rubati gli abiti al Coachella. La cantante offre una ricompensa: Non sono solo vestiti, fanno parte della mia storia; Emma Marrone, il dimagrimento insospettisce una fan: Ozempic?. Ma la cantante non ci sta: Un commento da str***a. Investita da Laura Chiatti, chiede 200mila euro: ma alla fine ne deve pagare lei 18mila di speseSi chiude con una bocciatura netta della richiesta di risarcimento la causa civile intentata contro Laura Chiatti per un incidente avvenuto a Perugia nel 2018. Il tribunale civile ha ... ilmattino.it «Attraversò all’improvviso e venne urtata con l’auto»: Laura Chiatti vince il processodi Enzo Beretta Laura Chiatti, citata in giudizio da una donna ecuadoriana che chiedeva di essere risarcita con 200 mila euro per essere stata «urtata» con la Mercedes Classe B dell’attrice vicino al ... umbria24.it Investita da Laura Chiatti, chiede 200mila euro ma alla fine ne deve pagare lei 18mila di spese - facebook.com facebook