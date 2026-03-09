Ance | Tribunale condanna Asl Brindisi a oltre 600 mila euro di risarcimento a un’impresa

Il tribunale ha condannato l’Asl di Brindisi a pagare oltre 600 mila euro di risarcimento a un’impresa che aveva avviato un contenzioso riguardo a lavori pubblici. La decisione arriva a seguito di una causa legale tra l’azienda appaltatrice e l’ente sanitario. La sentenza è stata comunicata attraverso una nota ufficiale firmata dal presidente di Ance Brindisi.

Nota a firma del presidente Ance Brindisi, Angelo Contessa. La sentenza in questione ha giudicato la legittimità della rescissione contrattuale tra le parti in causa La recente sentenza sulla causa (R.G. 26222014), pronunciata il 26 febbraio dal Giudice Dott. Stefano Marzo del Tribunale di Brindisi, che ha condannato la ASL BR al risarcimento di oltre 600 mila euro nei confronti di un'impresa appaltatrice, rappresenta un pronunciamento di grande rilievo per il settore dei lavori pubblici e per l'intero sistema degli appalti pubblici. Come ANCE Brindisi accogliamo con favore una decisione che riafferma un principio fondamentale: nei rapporti contrattuali tra pubblica amministrazione e imprese devono valere responsabilità, correttezza ed equilibrio.