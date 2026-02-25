Isola d' Elba cade da un' impalcatura mentre ristruttura una casa | grave 67enne

Sono gravi le condizioni di un 67enne precipitato da un'impalcatura mentre eseguiva dei lavori di ristrutturazione in una casa a Capoliveri nel pomeriggio di oggi, mercoledì 25 febbraio. Ad accorgersi di quanto accaduto è stato un amico dell'uomo che, passando in zona, lo ha visto a terra e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i volontari della Misericordia di Porto Azzurro e il medico del 118 che hanno prestato le prime cure al 67enne che, a causa di un volo da un'altezza di oltre due metri, aveva riportato un trauma cranico. Viste le sue condizioni è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso che lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale di Livorno in codice rosso. LivornoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

