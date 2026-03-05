Anziano cade in casa e si ferisce gravemente trasferito in elisoccorso a Roma

Un anziano di novant’anni è caduto in casa a Ceprano, nel Frosinone, e si è ferito gravemente. L’incidente è avvenuto nella zona di Capo Sant’Angelo, dove i soccorritori hanno prontamente intervenuto. L’uomo è stato trasferito in elisoccorso a Roma per le cure del caso. Attualmente, si trovano in corso le verifiche sulle circostanze dell’incidente.

I sanitari del 118, giunti tempestivamente per prestare le prime cure e stabilizzare il paziente, hanno valutato la necessità di un trasferimento d'urgenza Un grave infortunio domestico ha coinvolto un novantenne residente a Ceprano (Frosinone), nella zona di Capo Sant'Angelo. Nelle scorse ore, l'anziano ha subìto un'accidentale caduta all'interno della propria abitazione, riportando traumi che hanno richiesto l'immediata attivazione della rete di emergenza. I sanitari del 118, giunti tempestivamente per prestare le prime cure e stabilizzare il paziente, hanno valutato la necessità di un trasferimento d'urgenza. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Bimbo di un anno gravemente ustionato in casa: trasferito in elisoccorso a NapoliA Catanzaro un bambino di un anno è rimasto gravemente ustionato mentre si trovava in casa.

San Potito Ultra: anziano gravemente ustionato trasferito d'urgenza al CardarelliSecondo le prime ricostruzioni, l'incidente è avvenuto mentre l’uomo stava cercando di accendere il caminetto in casa, utilizzando alcol etilico per...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Anziano cade.

Temi più discussi: Ceprano, Anziano cade in casa: interviene l’eliambulanza; Tragedia nel giardino di casa, 96enne cade da un albero e muore: addio a Giovanni Nino Dal Canton; Arsoli, tentativo di truffa corre via chat ma l'anziano non cade nel tranello e lancia l'allarme; Tragedia nel Cilento: anziano cade dal trattore e muore.

Anziano cade in casa: interviene l’eliambulanzaMomenti di forte apprensione nel quartiere Capo Sant’Angelo, a Ceprano, dove un uomo di 90 anni è rimasto vittima di una caduta all’interno della propria abitazione. ciociariaoggi.it

Cade in casa e trascorre la notte sul pavimento: 71enne soccorsa a San BenedettoUna donna anziana ha atteso i soccorsi per ore senza riuscire a farsi sentire. L'allarme è scattato grazie a un giovane di passaggio ... lanuovariviera.it

ANZIANO CADE SUI MANUFATTI DEL TRAM A PADOVA: NESSUNO SI FERMA AD AIUTARLO irog.it/p=25689 #padova #cantiere #sicurezza #sicurezzastradale #Infortunio #Cronaca x.com

Catania, anziano cade in un fossato vicino a una scuola: salvato dai vigili del fuoco #Cronaca #anziano #caduta #Catania #fossato #salvataggio #scuola - facebook.com facebook