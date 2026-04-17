Dieci ore al pronto soccorso di Jesi Il problema? Sempre il solito La lettera di una paziente ai sanitari

Una paziente ha scritto una lettera ai sanitari descrivendo le condizioni al pronto soccorso di Jesi, dove si sono registrate lunghe attese e carenze di personale. Nelle sue parole si parla di corridoi pieni di pazienti, sale d’attesa affollate e turni di 17 ore per il personale medico. Sono stati segnalati anche problemi con la disponibilità di barelle e materiali come bendaggi.

«Pazienti per i corridoi, sala d'aspetto piena, turni da 17 ore, medici alla conta di barelle sperando di trovarne una e infermieri alla ricerca di bendaggi». Inizia così la lettera di una jesina, dopo una giornata nella sale d'attesa dell'ospedale Carlo Urbani di Jesi. «Siamo andati per un problema di un familiare - scrive la donna - abbiamo passato lì una decina di ore, ho avuto tempo per guardarmi attorno e vedere cosa succede in una giornata normale a gente normale». «Nessuno di quelli che sono arrivati lì ha dovuto aspettare se non una decina di minuti prima che potessero essere presi in carico. Ogni tanto qualcuno se ne andava.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Dieci ore al pronto soccorso di Jesi. Il problema? Sempre il solito. La lettera di una paziente ai sanitari Dieci ore al pronto soccorso di Jesi. Il problema Sempre il solito. La lettera di una paziente Notizie correlate "In ottime mani al Pronto Soccorso": il ringraziamento di una paziente al personale forliveseScrive una lettrice: "Buongiorno mi chiamo Bravin Laura, mercoledì notte scorsa sono dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale... Sanità, la lettera al San Paolo di una figlia: “Mia madre di 92 anni, 24 ore in pronto soccorso dolorante e senza ascolto. Grata a chi l’ha salvata, ma più umanità”Milano, 14 marzo 2026 – Inizia con i ringraziamenti la lettera inviata da Giulietta Marra alla direzione sanitaria dell’ospedale San Paolo. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dieci ore al pronto soccorso di Jesi. Il problema? Sempre il solito. La lettera di una paziente ai sanitari; Torrette. Notte di super lavoro: 11 codici rossi in otto ore al Pronto Soccorso; Pronto soccorso in crisi, 12 ore per un letto: quasi 80 casi all’anno; Pronto soccorso Liguria: ecco il piano per abbattere le attese sotto le 8 ore. Dieci ore al pronto soccorso di Jesi. Il problema? Sempre il solito. La lettera di una paziente ai sanitari«Pazienti per i corridoi, sala d'aspetto piena, turni da 17 ore, medici alla conta di barelle sperando di trovarne una e infermieri alla ... msn.com Pronto soccorso in tilt: dieci ore in un’ambulanzaLa notte e la giornata di ieri hanno segnato uno dei momenti più critici per la sanità del territorio, con i pronto soccorso di Fabriano e Jesi a rischio implosione. Una situazione che si trascina da ... ilrestodelcarlino.it Durante la Conferenza degli Ambasciatori dell’UE, tenutasi a dieci giorni dall’attacco degli Usa e Israele contro l’Iran, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha osservato che l’Europa non può più svolgere il ruolo di «custode del vec facebook Cuomo su @MilanNewsit : "La domanda mi sorge spontanea, è aritmetica: sono passati Leonardo, Boban, Maldini e Massara, Pioli, Ibrahimovic, Fonseca, Conceiçao e probabilmente saranno passati anche Tare e Allegri. Dieci nomi, per un punto che è sempr x.com