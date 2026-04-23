Sono 5 i docenti in corsa per la poltrona di rettore di Ca' Foscari

Da veneziatoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono cinque i docenti che si sono candidati per la posizione di rettore dell'università Ca’ Foscari per il prossimo sessennio. Tutti i candidati sono uomini e presentano diverse esperienze accademiche. La selezione avverrà nelle prossime settimane, con le votazioni previste tra i membri del corpo docente e del personale tecnico-amministrativo. La decisione finale determinerà la guida dell’ateneo per i prossimi sei anni.

Sono cinque, tutti uomini, i professori in corsa per la carica di rettore dell'università Ca’ Foscari per il sessennio accademico 202627 - 203132. Da questa rosa di candidati uscirà il nome del successore, a partire dal 1° ottobre, dell'attuale rettrice, Tiziana Lippiello.Clicca qui per.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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