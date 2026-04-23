Sono 5 i docenti in corsa per la poltrona di rettore di Ca' Foscari

Sono cinque i docenti che si sono candidati per la posizione di rettore dell'università Ca’ Foscari per il prossimo sessennio. Tutti i candidati sono uomini e presentano diverse esperienze accademiche. La selezione avverrà nelle prossime settimane, con le votazioni previste tra i membri del corpo docente e del personale tecnico-amministrativo. La decisione finale determinerà la guida dell’ateneo per i prossimi sei anni.

Sono cinque, tutti uomini, i professori in corsa per la carica di rettore dell'università Ca’ Foscari per il sessennio accademico 202627 - 203132. Da questa rosa di candidati uscirà il nome del successore, a partire dal 1° ottobre, dell'attuale rettrice, Tiziana Lippiello.Clicca qui per.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Nuovo rettore della Cà Foscari a Venezia, 5 i candidati: ecco chi sonoVenezia, 23 aprile 2026 - Sono 5 i professori in corsa per la carica di rettore dell’Università Ca’ Foscari Venezia per il sessennio accademico... Ca' Foscari: le laureate donne sono la maggioranza, ma resta il divario nel lavoroDe Vido: «Le nostre laureate mostrano percorsi brillanti e ottimi risultati negli studi, eppure persistono differenze occupazionali e retributive»... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Docenti perdenti posto: termini, domanda di trasferimento e modalità di assegnazione (GUIDA); Termine per i docenti di religione per presentare domanda di mobilità; I numeri dei cattivi docenti: Lo Stato non è reticente; Supplenze: rientro docente dopo il 30 aprile, i casi di proroga. Sono 5 i docenti in corsa per la poltrona di rettore di Ca' FoscariNessuna donna tra le candidate. Si sfidano Carlo Bagnoli, Carlo Barbante, Giacomo Pasini, Filippomaria Pontani e Marco Sgarbi ... veneziatoday.it Caso escort, Leão affida il suo pensiero ai social: “Io estraneo all’inchiesta. Rispettate la verità e la vita privata” Non sono indagati. Ma i calciatori coinvolti - o la cui indentità è comunque finita all’attenzione dei pm - non sono felici di leggere il proprio n - facebook.com facebook Questi sono i banchi della maggioranza durante le dichiarazioni di voto delle opposizioni. Tutte le deputate e i deputati sono iscritti in dichiarazione di voto. NO A UN DL SICUREZZA INCOSTITUZIONALE! x.com