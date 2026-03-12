Calciomercato Roma bye bye Dybala | la ‘Joya’ verso l’Argentina

Il calciomercato della Roma annuncia il trasferimento di Paulo Dybala verso l’Argentina. La decisione del club di cedere il giocatore avviene in un contesto in cui le valutazioni economiche stanno influenzando le scelte di mercato. Dybala lascia quindi la squadra, con il suo futuro che si sposta oltre i confini italiani. La trattativa si conclude senza ulteriori dettagli ufficiali al momento.

Calciomercato Roma. Il futuro di Paulo Dybala alla Roma sembra sempre più incerto. Alla base delle riflessioni non ci sarebbero solo motivi tecnici o legati al rendimento, ma soprattutto questioni economiche che stanno pesando nelle valutazioni del club giallorosso. L’attaccante argentino guadagna circa 8 milioni di euro netti a stagione, a cui si aggiungono circa 2 milioni di bonus, un ingaggio che nel tempo è cresciuto proprio grazie ai premi legati alle prestazioni. Questo meccanismo ha progressivamente aumentato il costo complessivo del contratto, portando lo stipendio oltre la soglia dei 10 milioni annui, una cifra che oggi appare difficile da sostenere per una società che negli ultimi anni ha lavorato per rientrare nei parametri finanziari. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

