BYD punta a Stellantis | manovre per acquisire fabbriche in Europa

BYD ha avviato delle mosse per acquisire alcune fabbriche di Stellantis in Europa, concentrandosi sugli stabilimenti di Cassino e Mirafiori. La società cinese sembra interessata ai marchi in difficoltà del gruppo automobilistico italiano. Le trattative sono in corso e coinvolgono vari aspetti legali e contrattuali. Il futuro degli impianti di produzione in Italia potrebbe cambiare a seconda degli esiti di queste operazioni. Le decisioni in corso influenzeranno la situazione occupazionale e la produzione locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come cambierà il futuro degli stabilimenti di Cassino e Mirafiori?. Perché BYD punta proprio ai marchi in difficoltà di Stellantis?. Quali conseguenze avrà l'arrivo cinese sulla produzione automobilistica italiana?. Chi deciderà il destino dei siti produttivi attualmente sottoutilizzati?.? In Breve Stella Li conferma trattative con Stellantis per gestire impianti con capacità inutilizzata.. Produzione Cassino calata del 37,4% con soli 2.916 veicoli nel primo trimestre 2026.. Maserati registra perdite di 840 milioni di euro nel corso del 2025.. Antonio Filosa illustrerà nuove strategie industriali durante l'Investor Day del 21 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - BYD punta a Stellantis: manovre per acquisire fabbriche in Europa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video STELLANTIS: l'umiliazione dei Cinesi Sullo stesso argomento BYD tratta l’acquisto di fabbriche in Europa da Stellantis e altri. E si dice interessata a compare MaseratiIl fronte dei marchi cinesi in cerca di fabbriche in Europa si allarga e Stellantis finisce di nuovo al centro delle trattative. BYD, offensiva in Europa: trattative con StellantisBYD è in trattativa con Stellantis e altri costruttori europei per rilevare o utilizzare impianti produttivi sottoutilizzati nel continente. Temi più discussi: Byd parla con Stellantis per rilevare uno stabilimento in Europa. Stella Li: Elettrico alla svolta, tempi di ricarica di 5 minuti; Byd guarda a Mirafiori e Cassino. La casa cinese valuta siti produttivi in Europa e ammette contatti con Stellantis; Byd punta gli stabilimenti europei di Stellantis Da OraFinanza; BYD tratta stabilimenti Stellantis in Italia. scenarieconomici.it/stellantis-e-i… Svolta nell'auto: #BYD punta le fabbriche di #Stellantis per produrre in Europa. Anche il marchio #Maserati nel mirino dei cinesi? Il futuro dell'automotive continentale tra pragmatismo e rischio de-industrializzazione. #Auto x.com BYD in trattative per gli stabilimenti Stellantis: il gigante cinese punta alla capacità produttiva europeaBYD valuta l'acquisto di fabbriche Stellantis in Europa e Italia. La vicepresidente Stella Li conferma trattative. it.benzinga.com Byd punta alla fabbriche Stellantis in Italia: Cassino e Mirafiori nel mirinoByd sarebbe molto interessata agli stabilimento di Cassino e di Mirafiori, entrambi di proprietà di Stellantis. Nel mirino anche Maserati ... lautomobile.aci.it