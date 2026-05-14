BYD sta portando avanti trattative con Stellantis e altri produttori europei riguardo a impianti produttivi nel continente. La casa automobilistica cinese mira a rilevare o sfruttare strutture che al momento risultano sottoutilizzate. Le negoziazioni coinvolgono diversi stabilimenti e sono ancora in fase preliminare. Al momento non sono stati resi pubblici dettagli specifici sui termini degli accordi o sui tempi di conclusione delle trattative.

BYD è in trattativa co n Stellantis e altri costruttori europei per rilevare o utilizzare impianti produttivi sottoutilizzati nel continente. La conferma è arrivata direttamente da Stella Li, vicepresidente esecutiva del gruppo cinese, in un’intervista a Bloomberg a margine del Future of the Car Summit del Financial Times. “Stiamo parlando non solo con Stellantis, stiamo parlando anche con altre società. Stiamo cercando qualsiasi impianto disponibile in Europa: siamo interessati alla capacità produttiva inutilizzata”, ha spiegato Li, aggiungendo che l’Italia è nella “short list” dei Paesi di interesse e che BYD preferirebbe gestire direttamente le fabbriche, senza joint venture, perché sarebbe “più facile”.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - BYD, offensiva in Europa: trattative con Stellantis

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BYD sbeffeggia il PUROTECCHIZZIO by Stellantis

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