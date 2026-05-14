Busitalia Umbria sciopero indetto per venerdì 15 maggio Gli orari e le fasce garantite

Venerdì 15 maggio 2026, il servizio di trasporto pubblico locale nella regione sarà sospeso per 24 ore a causa di uno sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali USB Lavoro Privato e ADL Cobas. La protesta riguarda il trasporto gestito da Busitalia Umbria e interesserà le corse di tutta la giornata. Sono state comunicate alcune fasce orarie garantite, ma non sono stati specificati dettagli sui servizi garantiti durante lo sciopero. La situazione potrebbe comportare disagi per gli utenti che devono spostarsi in quella giornata.

Le organizzazioni sindacali USB Lavoro Privato e ADL Cobas hanno proclamato uno sciopero del servizio di trasporto pubblico locale per venerdì 15 maggio 2026, della durata di 24 ore. Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS), ha comunicato le modalità di effettuazione dello sciopero in Umbria. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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