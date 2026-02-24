Sciopero dei treni in arrivo un' intera giornata di stop | gli orari e le fasce garantite

Lo sciopero dei treni, causato dal personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, provoca un'intera giornata di stop. Dalle 21 di venerdì 27 alle 20.59 di sabato 28, molte corse saranno cancellate o modificate, lasciando i pendolari senza servizi regolari. Le fasce garantite riguardano alcune corse mattutine e serali, ma la maggior parte dei collegamenti subirà variazioni. Molti cittadini si preparano a dover trovare soluzioni alternative per i loro spostamenti.

Dalle 21 di venerdì 27 alle 20.59 di sabato 28, i treni potranno subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. Per il trasporto regionale, saranno comunque garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. I servizi minimi garantiti per legge sono individuati per numero di treno e orario effettivo di partenza. L’agitazione sindacale potrebbe comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. I treni che si troveranno in viaggio a sciopero iniziato arriveranno comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un'ora dall'inizio dell'agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni potranno fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Sciopero dei trasporti confermato a Milano e in Lombardia: gli orari di treni e le fasce garantiteA pochi giorni dall'inizio delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, i trasporti in Lombardia si fermano.

Nuovo sciopero dei mezzi, stop anche Trenord: giorno, orari e fasce garantiteIl 12 dicembre si prevede un nuovo sciopero generale che coinvolgerà anche Trenord e i mezzi pubblici in Lombardia, inclusi Como e Milano.

