Businco macchinari spenti la sera | il rischio per i pazienti oncologici
Durante la notte, i macchinari utilizzati per le terapie oncologiche presso il centro di cura restano spenti, lasciando i pazienti in attesa di trattamenti fondamentali. Questa situazione solleva preoccupazioni riguardo ai possibili ritardi nelle terapie e agli eventuali rischi clinici per coloro che dipendono da queste apparecchiature per la loro cura. La questione è al centro di un dibattito sulla gestione delle risorse e sulle tempistiche di intervento.
? Domande chiave Perché i macchinari avanzati del Businco restano inutilizzati durante la notte?. Quali rischi clinici corrono i pazienti oncologici con le terapie ritardate?. Chi deve garantire il personale per attivare i turni serali mancanti?. Come possono le pazienti evitare l'esilio sanitario verso gli ospedali romani?.? In Breve Interrogazione numero 430A presentata dal consigliere regionale Alessandro Sorgia alla Giunta.. Ritardi terapeutici aumentano rischio recidive se superate otto settimane post intervento chirurgico.. Carenza personale costringe pazienti oncologici verso ospedali di Roma per cure tempestive.. Investimenti tecnologici restano improduttivi senza copertura medici e tecnici per turni serali.🔗 Leggi su Ameve.eu
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