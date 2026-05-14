Businco macchinari spenti la sera | il rischio per i pazienti oncologici

Durante la notte, i macchinari utilizzati per le terapie oncologiche presso il centro di cura restano spenti, lasciando i pazienti in attesa di trattamenti fondamentali. Questa situazione solleva preoccupazioni riguardo ai possibili ritardi nelle terapie e agli eventuali rischi clinici per coloro che dipendono da queste apparecchiature per la loro cura. La questione è al centro di un dibattito sulla gestione delle risorse e sulle tempistiche di intervento.

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