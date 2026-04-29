Umbria lotta al cancro | due macchinari salva-vite e il Punto oncologico per i pazienti

In Umbria, la sanità pubblica regionale ha potenziato le strutture dedicate alla diagnosi precoce del cancro con l’installazione di un nuovo mammografo e di una macchina per la mineralometria ossea, entrambe attive presso il Centro Salute Donna dell’Ospedale di Terni. L’intervento, realizzato con un investimento di poco superiore ai 300 mila euro finanziato dai fondi PNRR, mira a migliorare l’assistenza ai pazienti e a rafforzare il percorso di prevenzione.

La sanità pubblica regionale può contare su un nuovo mammografo e una nuova MOC, macchinario per la mineralometria ossea computerizzata, già attivi al Centro Salute Donna dell'Ospedale di Terni, con un investimento complessivo di poco superiore ai 300 mila euro, attraverso fondi PNRR. Macchinari.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Morti sul lavoro, l'Umbria resta nella zona rossa: al via il nuovo piano salva-vite per le aziendeLa Regione Umbria aderisce all’accordo con Inail per rafforzare la formazione nelle imprese. Lampedusa, lotta alle disuguaglianze sanitarie: apre ambulatorio oncologico per cure più vicine ai pazienti.Lampedusa accoglie un nuovo servizio sanitario di prossimità: il ministro della Salute Orazio Schillaci ha inaugurato oggi, 10 febbraio 2026, un... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Uno spettacolo teatrale racconta. Luisa Spagnoli. Lotta al cancro, abbiamo istruito i batteri a mangiare i tumori da dentro. I primi test in laboratorioBatteri programmati per infiltrarsi nei tumori e divorarli dall’interno sono stati messi a punto dal gruppo di ricerca guidato dall’Università canadese di Waterloo, che ha pubblicato i risultati sulla ... blitzquotidiano.it Al via il protocollo d'intesa 'Neo amico mio giornalista'Si rafforza la cultura della prevenzione anche attraverso il protocollo d'intesa Neo amico mio giornalista, siglato, lo scorso ottobre, fra l'Associazione umbra per la lotta contro il cancro e ... ansa.it