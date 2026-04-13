Nuovi macchinari per la cura dei pazienti grazie alle raccolte di Ciani 4Ever

Si è conclusa la campagna solidale Ciani 4Christmas 2025, promossa dall’associazione Ciani 4Ever. Grazie alla partecipazione di cittadini, aziende e sostenitori, i fondi raccolti lo scorso anno sono stati utilizzati per acquistare nuova strumentazione medica. La donazione, del valore complessivo di 20 mila euro, riguarda dispositivi destinati alla cura dei pazienti. La campagna ha avuto come obiettivo il miglioramento delle attrezzature sanitarie locali.

Si è conclusa la campagna solidale Ciani 4Christmas 2025, promossa dall'associazione Ciani 4Ever. Grazie alla generosità di cittadini, aziende e sostenitori, l’associazione ha trasformato i fondi raccolti lo scorso anno in una donazione di strumentazione medica per un valore complessivo di 20mila.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Termovalorizzatori e macchinari hi-tech: i nuovi impianti per superare la crisi dei rifiuti in PugliaSi parte da un dato, nel 2025 la raccolta differenziata ha raggiunto il 62%, calcolo effettuato sulla scorta di quanto trasmesso dai Comuni, ma che... Bambino Gesù: nuovo reparto dialisi grazie a Intesa Sanpaolo, più cura e speranza per i piccoli pazienti.Un Nuovo Reparto di Dialisi al Bambino Gesù: Un Atto di Cura e Speranza per i Più Piccoli Roma, 17 febbraio 2026 – L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù...