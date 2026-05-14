Burberry vola con le sciarpe | vendite +5% oltre le aspettative

Burberry ha registrato un aumento del 5% nelle vendite di sciarpe, superando le previsioni degli analisti. La crescita si è concentrata soprattutto in alcune aree geografiche, con un aumento della domanda in Cina. Tuttavia, gli esperti si chiedono se questa espansione possa essere sufficiente a rafforzare la posizione del marchio in un mercato globale in difficoltà. La strategia di rilancio attraverso i prodotti iconici resta al centro delle discussioni.

? Domande chiave Come faranno le sciarpe iconiche a proteggere Burberry dalla crisi globale?. Perché la crescita in Cina potrebbe non bastare a stabilizzare il marchio?. Chi prenderà il comando di Burberry a partire da novembre prossimo?. Cosa accadrà ai profitti del lusso con l'aumento delle tensioni geopolitiche?.? In Breve William Jackson assumerà la carica di presidente a partire da novembre prossimo.. Cisco Systems prevede ricavi tra 16,7 e 16,9 miliardi di dollari nel quarto trimestre.. Mondadori registra una perdita netta di 16,3 milioni di euro nel primo trimestre.. Il PIL del Regno Unito è cresciuto dello 0,6% nel primo trimestre..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

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Nexx & Mvggio - Sciarpa Burberry (Official Video)

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