La missione spaziale di Ryan Gosling sta continuando il suo percorso da nuovo fenomeno culturale. Secondo i dati raccolti da Deadline, infatti, nel suo secondo weekend nelle sale, L’ultima Missione: Project Hail Mary ha tenuto la testa del Box Office USA ed incassato altri 54.5 milioni di dollari, portando il suo totale domestico a 164.3 milioni in soli dieci giorni. Si tratta di un risultato storico per Amazon MGM Studios: il film è già il maggior incasso “post-merger” dello studio, superando il primato di Creed III. La tenuta del film (-32%) è superiore a quella di blockbuster recenti come Oppenheimer e Dune – Parte Due, segno che il passaparola e l’attesa per le vacanze pasquali spingeranno la pellicola ben oltre la soglia dei 260 milioni di dollari solo negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Box Office USA: Project Hail Mary vola oltre le aspettative e riscrive la storia di Amazon MGM

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