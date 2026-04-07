Pasqua a Verona e sul Garda turismo vola oltre le aspettative

La Pasqua di quest’anno si è rivelata un record per il turismo nella zona di Verona e sul lago di Garda, con dati che mostrano un aumento a doppia cifra rispetto all’anno passato. Le strutture ricettive e le attrazioni hanno registrato un afflusso superiore alle previsioni, confermando un incremento significativo dei visitatori in questo periodo. La stagione pasquale si conclude con numeri che superano le aspettative iniziali degli operatori locali.

Numeri eccezionali con occupazioni fino al 95% e il ritorno del turista "passante" segnano un ottimo inizio di stagione per l’intero territorio scaligero La Pasqua di quest'anno entra ufficialmente negli annali del turismo veronese grazie a una performance che ha superato ogni più rosea aspettativa, segnando distacchi a doppia cifra rispetto all'anno precedente. Secondo i dati elaborati da HBenchmark per Destination Verona Garda Foundation, la città di Verona ha registrato un incremento del 15% rispetto al 2025, mentre il Lago di Garda ha messo a segno un balzo ancora più significativo, crescendo del 18,6%. Questo successo straordinario è attribuibile in larga parte alla concentrazione della domanda sul singolo weekend pasquale. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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La Pasqua 2026 conferma la capacità attrattiva dell’Umbria, con risultati complessivamente positivi per il comparto turistico con alcuni territori che hanno sfiorato il tutto esaurito. A tracciare il bilancio è il presidente di Federalberghi Umbria, Simone Fittuccia. - facebook.com facebook