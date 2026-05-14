Burattini in scena Teatro da sogno per i più piccoli

Durante l’estate 2026, Siena ospiterà una serie di spettacoli dedicati ai burattini, marionette, fiabe classiche e personaggi della tradizione popolare. Gli eventi si svolgeranno in diverse location della città, offrendo ai visitatori uno spettacolo continuo di pupazzi e rappresentazioni teatrali per i più piccoli. La rassegna è stata programmata per durare tutto il periodo estivo, coinvolgendo compagnie teatrali specializzate e artisti locali.

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Burattini, marionette, fiabe classiche e personaggi della tradizione popolare torneranno ad animare Siena durante tutta l’estate 2026. La giunta comunale ha approvato il calendario definitivo della rassegna dedicata al teatro di figura per bambini e famiglie, che anche quest’anno sarà curata da Italo Pecoretti insieme al Teatro delle Dodici Lune. Il cartellone rientra nel programma di "Sboccia l’Estate", la rassegna estiva dei Teatri di Siena diretta da Vincenzo Bocciarelli. Il calendario si svilupperà tra giugno e settembre attraversando numerosi quartieri cittadini, con un forte coinvolgimento delle Contrade e di altri spazi della città. Gli spettacoli prenderanno il via mercoledì 3 giugno nella Contrada della Chiocciola con "Il topolino che scoprì il mondo" della compagnia Teatrombria.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Burattini in scena. Teatro da sogno per i più piccoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video I realized that the CEO deeply loved me, cherished him, and was pampered #cdrama Notizie correlate Teatro per famiglie: in scena arriva la magia dei burattini tradizionaliSi chiude sabato 18 aprile, alle ore 17, con lo spettacolo “Fagiolino e Gianduja cugini d’Italia” coproduzione Teatro del Drago di Ravenna e... "Una rapina da sogno" in scena al teatro Fenaroli di Lanciano: una commedia surreale tra caos e risateSi intitola “Una rapina da sogno” lo spettacolo in scena domenica 3 maggio al teatro Fedele Fenaroli di Lanciano, una commedia surreale tra caos e... Temi più discussi: Burattini in scena. Teatro da sogno per i più piccoli; Burattini, torna la rassegna estiva dedicata ai più piccoli; Andiamo a teatro a Roma con bambini; Papà d’arte (dei burattini), figlia d’arte (non solo dei burattini). #ABAMC - Results on X | Live Posts & Updates x.com Burattini in scena. Teatro da sogno per i più piccoliEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Quinto, i burattini portano in teatro il mondo di Peter PanUn mondo due volte fantastico quello che andrà in scena domani pomeriggio a Quinto: perché nel cinema-teatro San Pietro andrà in scena il nuovo spettacolo di burattini della compagnia di Heros ... ilgiornale.it