Teatro per famiglie | in scena arriva la magia dei burattini tradizionali
Il Teatro Comunale di Gambettola conclude sabato 18 aprile, alle ore 17, la sua rassegna dedicata alle famiglie con lo spettacolo “Fagiolino e Gianduja cugini d’Italia”. La produzione, realizzata in collaborazione tra il Teatro del Drago di Ravenna e la Fondazione Marionette Grilli di Torino, presenta una rappresentazione di burattini tradizionali. L’evento chiude un ciclo di iniziative teatrali rivolte ai più giovani, promosso sotto la direzione artistica del Teatro del.
Si chiude sabato 18 aprile, alle ore 17, con lo spettacolo “Fagiolino e Gianduja cugini d’Italia” coproduzione Teatro del Drago di Ravenna e Fondazione Marionette Grilli di Torino, la lunga rassegna per le famiglie del Teatro Comunale di Gambettola, per la direzione artistica del Teatro del.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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