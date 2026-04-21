Una rapina da sogno in scena al teatro Fenaroli di Lanciano | una commedia surreale tra caos e risate

Domenica 3 maggio al teatro Fenaroli di Lanciano va in scena “Una rapina da sogno”, una commedia surreale che combina elementi di caos e comicità. Lo spettacolo vede protagonisti cinque personaggi improbabili che tentano di mettere in atto un piano di rapina apparentemente perfetto, ma che inevitabilmente si complica. La rappresentazione si svolge nel classico scenario teatrale, coinvolgendo il pubblico in una narrazione ricca di situazioni imprevedibili.

Si intitola “Una rapina da sogno” lo spettacolo in scena domenica 3 maggio al teatro Fedele Fenaroli di Lanciano, una commedia surreale tra caos e risateCinque improbabili rapinatori, un piano perfetto e un caos che travolgerà tutto. Tra litigi, imprevisti e colpi di scena, il pubblico verrà.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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