Giunta già alla sua ultima puntata, la serie Buonvino, con Giorgio Marchesi e Serena Iansiti, dà appuntamento stasera su Rai 1 e RaiPlay con un caso particolarmente macabro Ultimo appuntamento con Buonvino - Misteri a Villa Borghese quello che andrà in onda stasera su Rai 1 a partire dalle 21:30. La fiction tratta dai romanzi di Walter Veltroni, infatti, è composta da sole due puntate, la prima, trasmessa una settimana fa, già disponibile in streaming su RaiPlay. Dopo l'ottimo esordio di giovedì scorso, per Giovanni Buonvino, interpretato da Giorgio Marchesi (al suo primo ruolo da protagonista in una fiction RAI), è giunto il tempo di risolvere un altro caso, il più macabro che abbia mai dovuto affrontare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Buonvino - Misteri a Villa Borghese: come finisce? La trama dell'ultima puntata stasera su Rai 1

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Temi più discussi: Buonvino - Misteri a Villa Borghese; Buonvino, Misteri a Villa Borghese con Giorgio Marchesi, al via su Rai 1; Buonvino – Misteri a Villa Borghese, su Rai 1 il giallo elegante di Walter Veltroni: perché è destinato a diventare un cult del genere crime; Buonvino – Misteri a Villa Borghese, le location della serie Tv svelano una meraviglia di Roma.

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