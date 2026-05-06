Andrà in onda giovedì 7 maggio in prima serata su Rai 1 la prima puntata di Buonvino – Misteri a Villa Borghese, una miniserie in due puntate. Scopriamo di più sulla trama e sul cast della fiction. Un nuovo commissario a Villa Borghese: Giovanni Buonvino. Una nuova serie poliziesca sta per arrivare sullo schermo di Rai 1 per regalare al pubblico di spettatori, per ben due serate, una storia che riserverà innumerevoli colpi di scena. La fiction è tratta dai romanzi del ciclo Il commissario Buonvino di Walter Veltroni (editi da Marsilio ). La storia, nata dalla penna dello scrittore, arriverà sul piccolo schermo con la regia di Milena Cocozza e con la sceneggiatura di Salvatore De Mola e Michela Straniero.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - “Buonvino – Misteri a Villa Borghese”: la trama e il cast della nuova fiction in onda dal 7 maggio su Rai 1

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