Buonvino | le anticipazioni trama e cast della seconda puntata

Questa sera, giovedì 14 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 viene trasmessa la seconda puntata della serie televisiva Buonvino. La produzione vede come protagonista Giorgio Marchesi nel ruolo principale, tratto dai romanzi di Walter Veltroni. La serie, in onda sulla rete pubblica, segue le vicende del personaggio chiave e approfondisce temi e relazioni che si sviluppano nel corso della narrazione. La puntata rappresenta il secondo episodio di un ciclo che ha già riscosso attenzione tra il pubblico.

. Questa sera, giovedì 14 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Buonvino, la serie Rai con protagonista Giorgio Marchesi nei panni del personaggio tratto dai romanzi di Walter Veltroni. In tutto sono previste due puntate. Ma vediamo insieme la trama e le anticipazioni di stasera. Trama. Da qualche giorno, Buonvino e Veronica non riescono più a parlarsi, per via dell’imbarazzo che si è creato tra loro: sono uniti da un legame di profonda amicizia, o si tratta di qualcosa di più? Mentre è alle prese coi suoi dubbi in amore, il commissario Buonvino affronta un nuovo mistero: c’è un cadavere al Bioparco! Nell’ex giardino zoologico di Villa Borghese, all’interno della teca dell’anaconda, è stato ritrovato un uomo senza vestiti e senza testa. 🔗 Leggi su Tpi.it

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La fotografia,la trama,la bellezza di Roma,Giorgio Marchesi e Serena Iansiti perfetti insieme Questa fiction è una boccata d'aria fresca, davvero bella? #Buonvino x.com

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