Vanina 2 | le anticipazioni trama e cast della seconda puntata
Questa sera, mercoledì 11 marzo 2026, alle ore 21.40 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Vanina 2 – Un vicequestore a Catania, la fiction con Giusy Buscemi che torna con quattro nuovi episodi. Ma vediamo insieme le anticipazioni della puntata di stasera. In un vecchio hotel abbandonato, un pittoresco personaggio rinviene il cadavere di una donna: il fatto insolito è che, quando il vicequestore Guarrasi arriva sul posto, del corpo non c’è più traccia. La notte stessa, il corpo senza vita di Azzurra Leonardi viene ritrovato accanto a quello del Monsignor Antonio Murgo. Un assassino a piede libero e due vittime dalle vite specchiate, apparentemente prive di un legame tra loro. 🔗 Leggi su Tpi.it
