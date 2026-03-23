Mark Zuckerberg chiede aiuto a Mark Zuckerberg | in creazione un assistente Ai per il suo ruolo di Ceo di Meta

Mark Zuckerberg sta lavorando a un assistente di intelligenza artificiale personale, soprannominato “ ZuckBot ”, pensato per aiutarlo nel suo ruolo di CEO di Meta. Lo starebbe testando, secondo le indiscrezioni apparse sui media, in prima persona, tornando anche a programmare. L’obiettivo di Zuckerberg sarebbe quello di aumentare l’efficienza, sia per lui sia per tutta l’azienda. «Stiamo investendo in strumenti Ai in modo che i dipendenti di Meta possano essere più produttivi. Stiamo valorizzando i singoli collaboratori e appiattendo le strutture dei team», ha dichiarato. «Grazie a questo credo che non solo saremo molto più efficienti, ma sarà anche molto più divertente ». 🔗 Leggi su Open.online

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