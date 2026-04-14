Meta sta addestrando una versione IA del CEO Mark Zuckerberg

Meta sta sviluppando una versione artificiale del suo CEO, Mark Zuckerberg, per essere utilizzata come rappresentante digitale dell’azienda. La società sta lavorando alla creazione di un clone virtuale di Zuckerberg, che potrà interagire con utenti e clienti. Questa iniziativa rientra in un progetto più ampio di integrazione tra intelligenza artificiale e presenza online dei responsabili aziendali. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle tempistiche o modalità di utilizzo.

(Adnkronos) – La leadership di Meta sperimenta nuovi confini della presenza digitale attraverso la creazione di un clone virtuale di Mark Zuckerberg. Secondo quanto riportato dal Financial Times, il gruppo starebbe addestrando un avatar basato sull'immagine, sulla voce e sulla mimica del fondatore, attingendo alla vasta cronologia delle sue dichiarazioni pubbliche e dei suoi interventi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Mark Zuckerberg chiede aiuto a Mark Zuckerberg: in creazione un assistente Ai per il suo ruolo di Ceo di MetaMark Zuckerberg sta lavorando a un assistente di intelligenza artificiale personale, soprannominato “ZuckBot”, pensato per aiutarlo nel suo ruolo di... Mark Zuckerberg si clona: i dipendenti di Meta potranno parlare con la versione AI del loro capoContinua la corsa di Meta verso l’AI: la compagnia starebbe lavorando allo sviluppo di una nuova funzionalità al servizio del suo staff: una versione... Per anni Meta ha giocato una partita diversa dagli altri: non solo modelli, ma piattaforme, relazioni, contenuti. Eppure, nell’ondata dell’AI generativa, quel vantaggio non è bastato a tenere il passo di OpenAI, Google e Anthropic. Ora Mark Zuckerberg rilancia c - facebook.com facebook Di Mark Zuckerberg ce n'è uno solo, anzi no. Arriva il clone Il fondatore di Facebook utilizza un assistente virtuale per accelerare le decisioni e potenziare la produttività x.com