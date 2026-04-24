Linee Gtt deviate a Torino | in città il presidio sotto il Comune e la tradizionale fiaccolata orari e percorso

A Torino, le linee GTT sono state deviate in occasione del 25 aprile. La giornata sarà caratterizzata da oltre 40 eventi in città, tra cui si inserisce la tradizionale fiaccolata che si terrà nella serata di venerdì 24 aprile. La manifestazione partirà da un punto vicino al Comune e proseguirà lungo un percorso stabilito, con un presidio previsto in zona centrale.

A inaugurare le numerose iniziative (oltre 40 appuntamenti in città) che caratterizzeranno la giornata del 25 aprile a Torino non mancherà, nella serata di venerdì 24 aprile, la tradizionale fiaccolata. Una marcia per le vie del centro dalla città e un corteo in cui confluiranno numerose anime.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Notizie correlate

Just The Woman I Am 2026: cosa cambia per chi si sposta a Torino domenica 8 marzo, percorso, divieti e linee Gtt deviateAnche quest'anno torna il consueto appuntamento con Just The Woman I Am, la tredicesima edizione della camminata e corsa non competitiva che prenderà...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Domenica di grandi eventi a Torino, cambia la viabilità: deviate, limitate o sospese oltre 30 linee Gtt; Fiaccolata per l'81° Anniversario della Liberazione a Torino, variano le linee GTT: ecco quali; Torino, fiaccolata del 24 aprile: tutte le linee deviate e le strade chiuse; Torino, domenica di gare: bus e tram deviati per corse e Granfondo.

Fiaccolata per l’81° Anniversario della Liberazione a Torino, variano le linee GTT: ecco qualiInoltre, dalle ore 18.00 fino al termine della manifestazione, l’ingresso di piazza Castello e l’uscita di via Viotti del parcheggio Castello saranno chiusi. I parcheggi Roma e San Carlo saranno in re ... quotidianopiemontese.it

Domenica di grandi eventi, cambia la viabilità: deviate, limitate o sospese oltre 30 linee GttDomenica 19 aprile 2026 varieranno il servizio oltre 30 linee Gtt per consentire lo svolgimento delle manifestazioni podistiche La mezza di Torino e La dieci di Torino, con arrivo e partenza da pi ... torinotoday.it

Fiaccolata per l’81° Anniversario della Liberazione a Torino, variano le linee GTT: ecco quali https://www.quotidianopiemontese.it/2026/04/23/fiaccolata-per-l81-anniversario-della-liberazione-a-torino-variano-le-linee-gtt-ecco-quali/ - facebook.com facebook

Linee 4 e 15 deviate su percorsi alternativi Causa impedimento al transito in via XX Settembre angolo via Frola. Per conoscere la deviazione della tua linea consulta la sezione dedicata "linee e orari"- "rete urbana e suburbana" del sito ww.gtt.to.it x.com