Macerata esame a Brescia | Ragazzi credete in voi

Un gruppo di giovani atleti si prepara a affrontare un esame importante a Brescia, dopo aver raggiunto la fase dei playoff. Con entusiasmo, uno di loro ha dichiarato di essere emozionato e di voler onorare al meglio questa occasione. La squadra ha espresso fiducia nel proprio percorso e si sta concentrando sulla sfida imminente, consapevole della fase decisiva in cui si trova.

"Siamo emozionati per il traguardo dei playoff, ora siamo entrati nella fase concreta dove dobbiamo onorarli nel miglior modo possibile". Romano Giannini, coach del Banca Macerata Fisiomed, è proiettato al match di domani alle 17.30 a Brescia dove si giocherà gara1 dei quarti di playoff di A2 di volley maschile. "Affrontiamo – aggiunge – uno dei roster più forti del campionato, ma nei playoff si azzera tutto: mi aspetto che la squadra dia tutto, che arrivi umile, ma consapevole dei propri mezzi". La formazione lombarda è reduce dalla sconfitta a Pineto dove ha perso la Supercoppa contro la formazione di casa. Brescia parte con il favore del pronostico e il vantaggio del fattore campo, ma Macerata vuole giocarsi le sue carte fino in fondo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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