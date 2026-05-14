Bressanella il silenzio dei partiti verdi | La sostenibilità non è uno slogan elettorale

Un residente della zona di Bressanella esprime forte insoddisfazione riguardo agli interventi edilizi in corso in un'area che avrebbe dovuto essere preservata. La critica si rivolge principalmente ai partiti verdi, che secondo quanto riferito non hanno mostrato attenzione alle questioni ambientali e paesaggistiche coinvolte. L’autore del commento sottolinea come la tutela di questi luoghi sia stata trascurata, nonostante si trattasse di un’area che avrebbe richiesto maggiore prudenza e rispetto.

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