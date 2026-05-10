Voto a luci rosse lo slogan elettorale sessista del candidato grillino | Votatemi mi piace la f…

Un candidato del Movimento 5 Stelle alle elezioni comunali di Manduria ha suscitato polemiche con uno slogan elettorale considerato sessista, in cui invitava a votarlo con un’espressione volgare. Dopo aver ricevuto critiche, si è scusato pubblicamente. La vicenda ha scatenato reazioni politiche e ha portato a numerosi articoli sui giornali locali, con richieste di annullamento della candidatura. La vicenda si è svolta nel Tarantino, in Puglia.

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L’ha fatta grossa, poi si è scusato, ma intanto su Gregorio Piccinni, palestrato candidato del M5S al Consiglio comunale di Manduria, nel Tarantino, in Puglia, si era scatenata la bufera, con polemiche politiche, articoli su giornali e richieste di ritiro della candidatura. Quel messaggio inviato tramite Whatsapp ai suoi potenziali elettori ha fatto ridere qualcuno e indignato altri, anzi, altre: “ Sono un ragazzo come voi: mi piace lo sport, mi piace la f.a e il Primitivo”. La “f”, ovvviamente, è riferita all’organo genitale femminile, e più in generale, all’attività sessuale libera e intensa. Niente di così grave, se non fosse uno slogan elettorale per racimolare voti nel piccolo paese di Manduria.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Voto a luci rosse, lo slogan elettorale sessista del candidato grillino: “Votatemi, mi piace la f… “ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bobbi: "Rosse sul filo del fuorigioco, mi piace"Nella nuova Formula 1 dai due volti si è vista una Ferrari capace di spingersi "molto più vicina al fuorigioco" con quell’ala mobile. Comizi addio, meglio Pornhub: il candidato Pd a Chieti punta sulla campagna a luci rosseComizi in piazza addio, riunioni sezione archiviate: la nuova frontiera della propaganda del Pd passa dai siti a luci rosse e alle app di incontri.