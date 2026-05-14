Brescia | presentazione del libro di Gian Luca D' Aguanno il confine della giustizia

L'ingegnere Matteo Volpi muore sul colpo in un incidente d’auto sulle colline di Parma. Una tragica fatalità che sua moglie Ilaria Setti, tenente dei carabinieri, non accetta. Quando tenta di riaprire il caso, si scontra con un muro compatto di silenzi. Ilaria scava sempre più a fondo fino. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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