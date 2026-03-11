Brescia | presentazione del libro Il canto delle sirene

A Brescia, la libreria Floreville e Progetto Takagi organizzano un evento nel mese di marzo dedicato alla presentazione del libro Il canto delle sirene. L'iniziativa fa parte del ciclo Incontri Letterari, che si concentra su temi di poesia e pensiero. L'evento prevede la partecipazione di autori e lettori interessati a approfondire il nuovo volume attraverso un momento di confronto e discussione.

La libreria Floreville e Progetto Takagi sono lieti e orgogliosi di invitarvi all'appuntamento del mese di marzo del ciclo Incontri Letterari - tra poesia e pensiero. Venerdì 27 marzo, ore 18:30: Da Omero a Noi. Presentazione del libro "Il canto delle sirene" (Castelvecchi) di Adriana Cavarero.