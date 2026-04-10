Carmi clandestini la presentazione del libro di Gian Pietro Lucini
Nel 1898 il Regno d’Italia affronta una crisi che porta all’istituzione di stati d’assedio e a una dura repressione delle proteste popolari legate al costo del pane. In questo contesto storico si inserisce la presentazione del libro di Gian Pietro Lucini, intitolato
Nel 1898 il Regno d’Italia è attraversato da una drammatica congiuntura definita dagli storici come crisi di fine secolo, sfociata nella dichiarazione degli stati d’assedio e nella violenta repressione dei moti per il rincaro del pane. Mentre ciò avveniva, il poeta Gian Pietro Lucini, legato al. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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