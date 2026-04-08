L' arte dell' uncinetto | corso alla biblioteca di Rivignano
Alla biblioteca di Rivignano si terrà un corso dedicato all’arte dell’uncinetto, una tecnica tessile con origini molto antiche. La lavorazione all’uncinetto, praticata in diverse parti del mondo come Asia, Africa, Europa e Americhe, ha radici che si perdono nel tempo. Nonostante la sua lunga storia, le prime testimonianze di questa forma d’arte sono state ritrovate in vari continenti, senza un’origine precisa.
Le origini della lavorazione all'uncinetto sono antichissime e, come nel caso di altre arti tessili, difficili da tracciare, ma sono stati trovati esempi primitivi in ogni angolo del globo: in Estremo Oriente, in Africa, Europa, America del Nord e del Sud. Si ritrovano anche nella cultura egizia. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Coding a maglia: imparare l'arte dell'uncinetto nel progetto per bambini a scuolaLa Scuola Primaria “Pio Borri” e la Scuola dell’Infanzia “Acropoli” presentano il progetto “Coding a Maglia: il Pensiero Computazionale.
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