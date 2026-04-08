L' arte dell' uncinetto | corso alla biblioteca di Rivignano

Alla biblioteca di Rivignano si terrà un corso dedicato all’arte dell’uncinetto, una tecnica tessile con origini molto antiche. La lavorazione all’uncinetto, praticata in diverse parti del mondo come Asia, Africa, Europa e Americhe, ha radici che si perdono nel tempo. Nonostante la sua lunga storia, le prime testimonianze di questa forma d’arte sono state ritrovate in vari continenti, senza un’origine precisa.