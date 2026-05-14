A Milano, tre uomini di nazionalità cubana e peruviana sono stati arrestati dalla Polizia con l’accusa di aver rapinato un giovane cinese di 25 anni, sottraendogli il cellulare dopo averlo colpito. Due minorenni, di 17 anni provenienti dall’Ecuador e dal Perù, sono state interrogate in stato di libertà come indagate. L’episodio si è verificato nel centro della città e le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Milano – Un 20enne e un 33enne, entrambi cubani, e un 33enne peruviano, sono stati arrestati dalla Polizia a Milano per rapina in concorso ai danni di un giovane di origine cinese di 25 anni, mentre due 17enni, una ecuadoriana e una peruviana, sono state indagate in stato di libertà. Lo ha reso noto la Questura. Intorno all'1.30 di martedì scorso gli agenti in borghese della Squadra mobile milanese sono intervenuti in via Melchiorre Gioia angolo via Cagliero in quanto, poco prima, un poliziotto libero dal servizio che stava rincasando, tra via Nazario Sauro e viale Zara, ha notato un gruppo di persone che stava aggredendo con calci e pugni un ragazzo asiatico.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Branco sudamericano picchia un giovane cinese per prendergli il cellulare: arresti e denunce

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