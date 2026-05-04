Una serata di tensione si è verificata nel quartiere di Coverciano, quando un ragazzo di 16 anni è stato attaccato da un gruppo di persone nei giardini di viale Righi. L’episodio ha causato attimi di paura tra i presenti, con il giovane che è stato preso di mira mentre tentava di conservare il suo cellulare. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto.

FIRENZE – Una serata di violenza ha sconvolto il quartiere di Coverciano, dove un giovane studente di 16 anni è stato brutalmente aggredito da un branco nei giardini di viale Righi. L’episodio si è consumato intorno alle 18,30 di ieri (3 maggio): il sedicenne si trovava nell’area verde in attesa di un’amica quando è stato avvicinato da un gruppo composto da circa dieci ragazzi. Secondo quanto ricostruito in sede di denuncia, gli aggressori avrebbero inizialmente chiesto al giovane il cellulare in prestito per effettuare una telefonata. Al rifiuto dello studente, motivato dal fatto che il telefono fosse quasi scarico, è scattata la violenza cieca.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Aggredito dal branco per il cellulare: attimi di paura a Coverciano

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