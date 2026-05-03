Everton-Manchester City lunedì 04 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Trasferta insidiosa per i Citizens

Lunedì 4 maggio 2026 alle ore 21:00 si disputerà la partita tra Everton e Manchester City. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote dei bookmaker, con i Citizens che affrontano una trasferta considerata difficile. Nel frattempo, l’Arsenal ha conquistato una vittoria per 3-0 contro il Fulham, risultato che si poteva prevedere e che si è poi verificato.

La vittoria dell’Arsenal contro il Fulham era prevedile ed è effettivamente arrivata per 3-0, risultato che ha messo ora i Gunners a +6 in classifica (e +4 nel conto della differenza reti) nei confronti di un Manchester City che però, oltre a questa sfida contro l’Everton, recupera anche il match contro il Crystal Palace. La. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Everton-Manchester City (lunedì 04 maggio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Trasferta insidiosa per i Citizens Notizie correlate Everton-Manchester City (lunedì 04 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiLa vittoria dell’Arsenal contro il Fulham era prevedile ed è effettivamente arrivata per 3-0, risultato che ha messo ora i Gunners a +6 in classifica... Leeds-Manchester City (sabato 28 febbraio 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Trasferta insidiosa per i CitizensLeeds e Manchester City chiudono il programma del sabato della ventottesima giornata di Premier League con la squadra di Guardiola lanciata... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: quote Everton Manchester City: il pronostico sui Citizens; Pronostico Everton-Manchester City: analisi e probabili formazioni 04/05/2026 Premier League; Pronostico Everton-Manchester City, Guardiola vuole accorciare le distanze dall'Arsenal capolista; Pronostico Everton-Manchester City: analisi, quote e consigli. Pronostico Everton-Manchester City: la prova del 9Everton-Manchester City è una partita della trentacinquesima giornata di Premier League e si gioca lunedì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Guardiola non molla. Non vuole farlo. Si può gio ... ilveggente.it Premier League 2025-2026: Everton-Manchester City, le probabili formazioniDopo la vittoria dell'Arsenal, Guardiola sa che non può più permettersi passi falsi se vuole inseguire il titolo della Premier League ... sportal.it 2026-05-04 16.00: Chelsea–Nottingham Forest (Spíler1) 18.30: Cremonese–Lazio (Match4) 20.00: Vasas FC–Budafoki MTE (M4 Sport) 20.45: Roma–Fiorentina (Arena4) 21.00: Everton–Manchester City (Match4) 21.00: Sevilla–Real Sociedad (Spíler2) 21.15 x.com Demain J35 #premierleague #unico. 15:00 | Chelsea vs. Nottingham 20:00 | Everton vs. Manchester City - facebook.com facebook