Everton-Manchester City lunedì 04 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Trasferta insidiosa per i Citizens

Da infobetting.com 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 4 maggio 2026 alle ore 21:00 si disputerà la partita tra Everton e Manchester City. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote dei bookmaker, con i Citizens che affrontano una trasferta considerata difficile. Nel frattempo, l’Arsenal ha conquistato una vittoria per 3-0 contro il Fulham, risultato che si poteva prevedere e che si è poi verificato.

La vittoria dell’Arsenal contro il Fulham era prevedile ed è effettivamente arrivata per 3-0, risultato che ha messo ora i Gunners a +6 in classifica (e +4 nel conto della differenza reti) nei confronti di un Manchester City che però, oltre a questa sfida contro l’Everton, recupera anche il match contro il Crystal Palace. La. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Everton-Manchester City (lunedì 04 maggio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Trasferta insidiosa per i Citizens

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