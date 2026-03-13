West Ham-Manchester City sabato 14 marzo 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 14 marzo 2026 alle 21:00 si sfidano West Ham e Manchester City in un match di Premier League. Il West Ham, dopo aver battuto il Fulham, ha raggiunto il Nottingham Forest a 28 punti e ora la differenza reti separa le due squadre. Le formazioni e le quote sono state già annunciate, mentre i pronostici sono in fase di analisi.

La vittoria contro il Fulham ha permesso al West Ham di agganciare il Nottingham Forest a quota 28 punti ed ora tra gli Hammers e la salvezza c’è solo la differenza reti. Qualora o londinesi riuscissero a salvarsi sarebbe una bella rivincita per Nuno Espírito Santo, esonerato dal suo incarico sulla panchina dei Tricky Trees. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - West Ham-Manchester City (sabato 14 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Manchester City-West Ham (sabato 20 dicembre 2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronosticiNonostante il previsto pesante turnover, il Manchester City si è qualificato per le semifinali di Coppa di Lega battendo 2-0 il Brentford, mettendo... Manchester City-West Ham (sabato 20 dicembre 2025 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici. Vittoria e clean sheet per i Citizens?Nonostante il previsto pesante turnover, il Manchester City si è qualificato per le semifinali di Coppa di Lega battendo 2-0 il Brentford, mettendo... Altri aggiornamenti su West Ham Manchester City sabato 14... Temi più discussi: West Ham - Manchester City; Premier League, su Sky in campo tutte le big del campionati; FA Cup | Tutte le partite degli ottavi di finale su discovery+; Il Liverpool affronterà il Manchester City nei quarti di finale di FA Cup. Pronostico West Ham vs Manchester City – 14 Marzo 2026La sfida di Premier League tra West Ham e Manchester City accende i riflettori sul London Stadio il 14 Marzo 2026 alle 21:00. Una partita che promette ... news-sports.it Manchester City-West Ham 3-0: gol e highlightsPer il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it Risultati ottavi di finale di FA Cup: 1) Wolverhampton-Liverpool 1-3 2) Mansfield Town-Arsenal 1-2 3) Wrexam-Chelsea 2-4 4) Newcastle-Manchester City 1-3 5) Fulham-Southampton 0-1 6) Port Vale-Southampton1-0 7) Leeds-Norwich 3-0 8) West Ham-Brentf - facebook.com facebook Semenyo tiene il Manchester City in scia all'Arsenal, il Liverpool travolge il West Ham #premierleague #manchestercity #liverpool x.com