Everton-Manchester City lunedì 04 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Lunedì 4 maggio 2026 alle ore 21:00 si giocherà la sfida tra Everton e Manchester City. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote per la partita sono già state pubblicate. Dopo la vittoria dell’Arsenal contro il Fulham per 3-0, l’attenzione si sposta su questa partita, che potrebbe influenzare la classifica e le strategie delle squadre coinvolte. Gli appassionati attendono di scoprire quale squadra uscirà vincente da questa sfida di Premier League.

La vittoria dell’Arsenal contro il Fulham era prevedile ed è effettivamente arrivata per 3-0, risultato che ha messo ora i Gunners a +6 in classifica (e +4 nel conto della differenza reti) nei confronti di un Manchester City che però, oltre a questa sfida contro l’Everton, recupera anche il match contro il Crystal Palace. La. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Everton-Manchester City (lunedì 04 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Everton-Manchester United (lunedì 23 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiLa striscia di quattro vittorie consecutive del Manchester United si è interrotta al London Stadium contro il West Ham dove un gol di Benjamin Sesko... Everton-Manchester United (lunedì 23 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Almeno un gol per parte nel “Monday Night”La striscia di quattro vittorie consecutive del Manchester United si è interrotta al London Stadium contro il West Ham dove un gol di Benjamin Sesko... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: quote Everton Manchester City: il pronostico sui Citizens; Pronostico Everton-Manchester City: analisi, quote e consigli; Rodri injury update ahead of Everton-Manchester City; Premier, Bundes e Ligue 1: tutte le gare su Sky. Pronostico Everton vs Manchester City – 4 Maggio 2026La sfida di Premier League tra Everton e Manchester City si giocherà il 4 Maggio 2026, alle 21:00, presso l’impianto Hill Dickinson Stadio. Un appuntamento ... news-sports.it Everton-Manchester City, formazioni ufficiali: senza Haaland, tocca ad AlvarezDi seguito le formazioni ufficiali di Everton-Manchester City, partita valida per la 19ª giornata di Premier League. Assente Erling Haaland per infortunio, gioca l'argentino Alvarez: ... tuttomercatoweb.com #PremierLeague, Doppietta dell'attaccante svedese #Gyokeres nella vittoria dell'#Arsenal per 3-0 contro il Fulham. I Gunners ora sono momentaneamente a più sei sul #ManchesterCity, che però ha due partite in meno e gioca lunedì sera contro l'#Everton. - facebook.com facebook L’Arsenal batte il Fulham in uno dei tanti derby londinesi e prova a mettere pressione sul Manchester City, che giocherà lunedì sera contro l’Everton (ma avrà ancora un ulteriore match da recuperare) Questi 3 gol possono pesare tanto: in caso di arrivo a par x.com