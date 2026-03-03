bper banca private cesare ponti sponsor della mostra i macchiaioli

BPER Banca Private ha deciso di sponsorizzare la mostra “I Macchiaioli”, organizzata da Palazzo Reale, 24 ORE Cultura – Gruppo 24 ORE e Civita Mostre e Musei. L’esposizione, considerata tra le più importanti del settore in Italia quest’anno, si tiene presso Palazzo Reale e presenta numerose opere legate al movimento artistico dei Macchiaioli. La collaborazione tra istituzioni finanziarie e culturali prosegue con questa iniziativa.

La mostra, prodotta da Palazzo Reale, 24 ORE Cultura – Gruppo 24 ORE e Civita Mostre e Musei, rappresenta uno degli appuntamenti culturali più rilevanti del panorama espositivo italiano dell'anno. Un impegno coerente e di lungo periodo La sponsorizzazione conferma l'impegno di BPER Banca Private.