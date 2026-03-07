valverde segna nel finale il real madrid supera il celta vigo nella sfida emozionante

Nel match tra Real Madrid e Celta Vigo, Valverde ha segnato nel finale portando la squadra alla vittoria. La partita si è conclusa con il Real Madrid che ha superato il Celta Vigo in un incontro ricco di emozioni. La rete decisiva è arrivata negli ultimi minuti, decidendo il risultato finale. La sfida si è svolta con intensità e continui capovolgimenti di fronte.

La scena si è consumata nella serata di venerdì, quando Real Madrid è riuscito a conquistare tre punti fondamentali nella sfida contro il Celta Vigo, un match di La Liga che ha lasciato senza parole gli appassionati di calcio. Federico Valverde, con un tiro che ha deviato pesantemente, ha messo a segno il goal della vittoria al 95° minuto, regalando ai Blancos un trionfo che sembra un segno di buon auspicio per la stagione. Il parziale di 2-1 sul campo di Balaídos non racconta completamente la storia di un incontro ricco di emozioni, occasioni e colpi di scena.

Celta Vigo-Real MadridIl Real Madrid cercherà di rispondere alle sconfitte consecutive della Liga quando si recherà a Balaidos per affrontare il Celta Vigo venerdì sera.

Atletico Madrid Real Madrid 1-2: Valverde e Rodrygo staccano il pass per la finale di Supercoppa! Sarà Clasico col BarcellonaIl derby di Madrid non è mai un’amichevole, nemmeno quando in palio c’è l’accesso alla finale di un quadrangolare.

