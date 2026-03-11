Botticino | Persone naturali e strafottenti

A Napoli, durante una notte di Capodanno, quattro persone si trovano in un appartamento, tra litigi e tensioni. Donna Violante, ex serva di un bordello, si confronta con Mariacallàs, un personaggio dai tratti eccentrici e ambigui. La scena si svolge tra discussioni e atteggiamenti provocatori, rivelando un quadro di solitudini e contrasti tra i protagonisti.

Quattro solitudini, un appartamento e una notte di Capodanno a Napoli. Donna Violante, la padrona – ex serva in un bordello – discute e litiga con Mariacallàs, personaggio eccentrico in bilico tra rassegnazione, ironia, squallore e cattiveria. E ancora, Fred e Byron che sono alla ricerca.

