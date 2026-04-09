Bosconero e San Benigno Canavese don Mario Viano indagato e scomparso si dimette | Periodo di ritiro e silenzio

Don Mario Viano, coinvolto in un’indagine per presunti reati legati a droga e animali, ha presentato le sue dimissioni al vescovo di Ivrea. La notizia è stata comunicata dopo la sua scomparsa, mentre si trova in un periodo di ritiro e silenzio. Le autorità continuano a seguire gli sviluppi della vicenda, senza ulteriori dettagli al momento.

Don Mario Viano, indagato per questioni che riguardano droga e animali, ha rassegnato le sue dimissioni nelle mani del vescovo di Ivrea Daniele Salera. Più di tre settimane dopo la scomparsa del parroco di Bosconero e San Benigno Canavese, mentre da giorni il caso che lo riguarda ha fatto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Che fine ha fatto il parroco di Bosconero e San Benigno Canavese? Due settimane fa la perquisizione dei carabinieri in canonicaÈ indagato, probabilmente per una vicenda riguardante gli animali e anche una quantità di droga.

Don Mario Viano scomparso da 15 giorni: il mistero dei gatti di razza e della droga in canonicaDa oltre due settimane non si hanno più notizie di don Mario Viano, parroco 39enne del Canavese, al centro di una vicenda dai contorni ancora incerti...

Temi più discussi: I fedeli stanno con don Mario Viano: appelli in televisione, un hashtag sui social e forse una fiaccolata; Droga e pedigree, il giallo del parroco di Bosconero; Gatti, droga e inchieste: il parroco di Bosconero e abate di Fruttuaria a San Benigno è sparito; Droga in canonica: ecco chi è don Mario Viano, il parroco della diocesi di Ivrea sparito nel nulla.

BOSCONERO-SAN BENIGNO - Il parroco Don Mario Viano si è dimesso dall'incarico dopo la perquisizione dei carabinieriIl parroco di Bosconero (che è anche Abate di San Benigno) ha immediatamente rassegnato le dimissioni nelle mani del vescovo di Ivrea, monsignor Daniele Salera, il quale le ha accettate ... quotidianocanavese.it

BOSCONERO-SAN BENIGNO - Il prete è indagato, i parrocchiani lo difendono a spada tratta: «Giù le mani da Don Mario» - FOTOTanti parrocchiani in diretta, davanti alle telecamere di Mediaset, oggi pomeriggio, per difendere Don Mario Viano, finito nei guai dopo un controllo dei carabinieri forestali ... quotidianocanavese.it

Dall’incontro del 25 marzo con Solar Valley Comunità Energetica Rinnovabile al riconoscimento nazionale, San Benigno Canavese si conferma tra i Comuni più virtuosi, trasformando le comunità energetiche in risparmio concreto e progetti sociali per il territor - facebook.com facebook