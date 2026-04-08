Don Mario è indispensabile per la nostra comunità deve tornare | continua la levata di scudi anche televisiva per il parroco di Bosconero

Il parroco di Bosconero, don Mario Viano, è al centro di una campagna di sostegno tra i membri della comunità e sui media nazionali. Da due settimane, la sua presenza è scomparsa e nessuno sembra sapere con certezza dove si trovi. I cittadini e alcuni rappresentanti si sono mobilitati per chiedere il suo ritorno, mentre il conduttore di un popolare programma televisivo ha dedicato un servizio alla vicenda, evidenziando il coinvolgimento pubblico.