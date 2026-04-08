Don Mario è indispensabile per la nostra comunità deve tornare | continua la levata di scudi anche televisiva per il parroco di Bosconero
Il parroco di Bosconero, don Mario Viano, è al centro di una campagna di sostegno tra i membri della comunità e sui media nazionali. Da due settimane, la sua presenza è scomparsa e nessuno sembra sapere con certezza dove si trovi. I cittadini e alcuni rappresentanti si sono mobilitati per chiedere il suo ritorno, mentre il conduttore di un popolare programma televisivo ha dedicato un servizio alla vicenda, evidenziando il coinvolgimento pubblico.
“Siamo andati a cercare don Mario (Viano, ndr), visto che da due settimane nessuno sa dove sia”. Così ieri, martedì 7 aprile 2026, Alberto Matano, conduttore de ‘La vita in diretta’, programma pomeridiano di Rai 1, ha annunciato il servizio che ha visto protagonisti nuovamente (dopo quello andato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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