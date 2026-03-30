Juve patto per il futuro | Vlahovic e Spalletti insieme fino al 2028

La Juventus sta lavorando per definire il futuro della squadra e del suo staff tecnico. La dirigenza si sta concentrando sulla situazione di Dusan Vlahovic, l’attaccante principale, e sulla collaborazione con l’allenatore, con un accordo fino al 2028. La settimana in corso sarà determinante per ufficializzare queste decisioni e consolidare le strategie di lungo termine.

Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a Juventus Football Club S.p.A. I marchi Juventus e Juve sono di esclusiva proprietà di Juventus Football Club S.p.A. Supplemento alla Testata Giornalistica serieagoal.it Aut. Trib. Roma n° 9725 del 02102025 Settimana cruciale alla Continassa: incontro decisivo per il rinnovo del serbo, il tecnico firma il triennale. La Juventus entra nella settimana decisiva per blindare il proprio futuro tecnico e sportivo. Alla Continassa, l’agenda della dirigenza è focalizzata sulla colonna portante dell’attacco: Dusan Vlahovic. È previsto a ore un incontro chiave con il padre del centravanti serbo per definire i dettagli del rinnovo contrattuale, un’operazione necessaria per scacciare le sirene del mercato e spalmare l’ingaggio pesante del numero 9. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juve, patto per il futuro: Vlahovic e Spalletti insieme fino al 2028 Articoli correlati Juventus-Spalletti, firma imminente: blindato il futuro fino al 2028La Juventus e Luciano Spalletti sono pronti a blindare il proprio legame: il rientro del tecnico a Torino, previsto per domani dopo un breve break... Piano Juve: Spalletti fino al 2028 e sette acquisti | CMCol tecnico verrà impostato il prossimo calciomercato estivo, la cui portata dipenderà ovviamente dal traguardo europeo che verrà raggiunto Secondo... Altri aggiornamenti su Juve patto per il futuro Vlahovic e... Temi più discussi: Tonali, spunta un gentleman's agreement: senza Europa può lasciare il Newcastle; Juve, offertona a Bernardo Silva: pronto un triennale per convincere la stella del City; Spalletti e la Juve, molte cose da chiarire: come cambia il mercato con o senza Champions; Juve, quanti punti servono a Spalletti per la Champions: su 24 ne deve conquistare almeno... Juve, Gatti cedibile se arriva una buona offerta: Milan interessatoLa Juventus potrebbe decidere di fare a meno di Federico Gatti, difensore centrale classe 1998 della nazionale azzurra, in vista della prossima stagione. Come riportato dal ... tuttojuve.com Juve-Vlahovic, incontro entro Pasqua per il rinnovo?La Juventus e Dusan Vlahovic potrebbero presto avere un nuovo colloquio per trovare l'accordo per il rinnovo di contratto dell'attaccante, in scadenza a giugno: come riportato ... tuttojuve.com Nome nuovo per il mercato della Juventus a centrocampo. I bianconeri vengono dati sulle tracce di Manuel Ugarte. Il nazionale uruguaiano classe 2001 è sotto contratto fino a giugno 2029 col Manchester United, che gli riconosce un ingaggio da 4 milioni di e - facebook.com facebook Mark #Iuliano al Giorno: “È una #Juve da rifondare. Ripartirei solo da #Yildiz, #Bremer e #Kalulu: tutti gli altri in discussione, dirigenti compresi. #Spalletti lo rinnoverei a patto però di assecondarlo sul mercato. Alla #Juventus servono grandi giocatori, non quell x.com