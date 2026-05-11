Morì in un tragico incidente in moto | la famiglia dedica una borsa di studio alla memoria di Azdin

Un giovane di 17 anni ha perso la vita in un incidente in moto, suscitando dolore tra familiari e amici. La famiglia ha deciso di istituire una borsa di studio in memoria del ragazzo, mantenendo vivo il suo ricordo tra le persone che lo conoscevano. La notizia della tragedia ha attirato l’attenzione sulla vicenda, che resta al centro delle discussioni locali.

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