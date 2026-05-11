Morì in un tragico incidente in moto | la famiglia dedica una borsa di studio alla memoria di Azdin

Da ravennatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 17 anni ha perso la vita in un incidente in moto, suscitando dolore tra familiari e amici. La famiglia ha deciso di istituire una borsa di studio in memoria del ragazzo, mantenendo vivo il suo ricordo tra le persone che lo conoscevano. La notizia della tragedia ha attirato l’attenzione sulla vicenda, che resta al centro delle discussioni locali.

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Aveva appena 17 anni quando è tragicamente scomparso: ma il ricordo di Azdin Ben Laroussi è ancora assolutamente vivo. Non solo nella sua famiglia, ma anche nei cuori di tutti coloro che lo conoscevano. E proprio in nome di questo grande affetto ora nasce una borsa di studio in sua memoria, che.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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