Borgonzoni visita la città di Piero

Lunedì, a Sansepolcro, è arrivata la sottosegretaria alla cultura, che ha visitato la città della Valtiberina. La visita si inserisce nel suo impegno nel promuovere e valorizzare il patrimonio culturale italiano e i territori locali. Durante l'incontro sono stati affrontati vari aspetti legati alla tutela e alla promozione culturale della zona. La visita si è conclusa con un sopralluogo nei principali punti di interesse della città.

Nella giornata di lunedì, la Valtiberina ha avuto l’onore di accogliere a Sansepolcro il sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni, da sempre impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale italiano e nella promozione concreta dei territori. Nel corso della visita istituzionale al museo civico di Sansepolcro, il sottosegretario ha potuto ammirare le straordinarie opere custodite all’interno del museo, soffermandosi in particolare davanti alla celebre Resurrezione di Piero della Francesca, simbolo identitario della città e capolavoro assoluto del Rinascimento italiano. La visita ha rappresentato un importante momento di confronto...🔗 Leggi su Lanazione.it

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Sottosegretario alla cultura visita la Fraternita

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