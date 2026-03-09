Borgonzoni | Città nel caos È colpa del Pd

Lucia Borgonzoni, sottosegretario alla Cultura della Lega, ha continuato a criticare il Pd, accusandolo di aver portato la città nel caos. La sua dichiarazione si inserisce in un clima di tensione tra il partito e il principale esponente dell'amministrazione comunale, con una serie di scambi di battute tra Borgonzoni e rappresentanti del Pd, in particolare in risposta alle recenti parole contro il sindaco Matteo Lepore.

Non si placa lo scontro tra Lucia Borgonzoni e il Pd. Il sottosegretario alla Cultura della Lega scaglia una nuova freccia nel botta e risposta partito dopo le affermazioni contro il sindaco Matteo Lepore. "È un grande male di cui Bologna deve liberarsi", aveva detto la leghista, scatenando l’ira dei dem. Dal segretario provinciale Enrico Di Stasi a quello regionale Luigi Tosiani, fino alla senatrice Sandra Zampa, le parole di Borgonzoni sono state bollate come "vergognose" e "inaccettabili", ricordando al sottosegretario le sconfitte alle urne nel 2016 (alle Comunali contro Virginio Merola) e nel 2020 (quando alle Regioni trionfò Stefano Bonaccini). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il contrattacco del Pd a Borgonzoni: “Toni inaccettabili. Bologna ha fatto la sua scelta nel 2020”Bologna, 7 marzo 2026 – “Non passa giorno senza un attacco della destra a Bologna e ai bolognesi.

