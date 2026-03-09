A Borgo San Lorenzo e Vicchio torna il Giotto Jazz Festival

A Borgo San Lorenzo e Vicchio riprende il Giotto Jazz Festival, arrivato alla sua ventisettesima edizione. L'evento è organizzato dal Jazz Club of Vicchio e dalla Music Pool e prevede la partecipazione dei due Teatri Giotto del Mugello. La manifestazione si svolge nelle località del Mugello, coinvolgendo musicisti e pubblico appassionato di jazz.

La ventisettesima edizione del Giotto Jazz Festival, organizzata da Jazz Club of Vicchio e Music Pool conferma il coinvolgimento dei due Teatri Giotto del Mugello. Ma soprattutto conferma la varietà delle proposte che da sempre contraddistingue il festival mugellano. Cinque concerti completamente diversi: l'omaggio a Sakamoto di Danilo Rea con l'elettronica e le immagini di Martuxm; il funk del nuovo guru del basso elettrico lo spagnolo Vincen Garcìa; il Neapolitan Sound del producer e tastierista Bassolino