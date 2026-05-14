A Bordighera, il rappresentante comunale ha presentato un piano di interventi riguardanti le zone di Arziglia e Montenero. Tra le proposte ci sono modifiche nella gestione dei rifiuti a Montenero e lavori per rendere più sicuri gli incroci tra le strade Aurelia e Cornice. La discussione riguarda anche eventuali cambiamenti nelle modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti e interventi infrastrutturali per migliorare la sicurezza stradale in quelle aree.

? Domande chiave Come cambierà la gestione dei rifiuti a Montenero?. Quali interventi renderanno sicuri gli incroci tra Aurelia e Cornice?. Come verranno collegati i sentieri storici tra mare e collina?. Cosa diventeranno i Giardini Winter e l'ex campo da bocce?.? In Breve Revisione raccolta rifiuti e pulizia straordinaria per decoro urbano a Montenero.. Manutenzione cunette e gestione acque meteoriche per la tenuta del territorio.. Miglioramento accessi mare all'Arziglia e valorizzazione zone dell'Arenella.. Riqualificazione incrocio via Aurelia e via Cornice dei Due Golfi.. Il 12 maggio la lista civica Bordighera Domani ha incontrato i residenti di Arziglia e Montenero per presentare un piano di riqualificazione che punta a trasformare la zona orientale della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bordighera: Baldassarre propone un piano per Arziglia e Montenero

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